Televizyon ekranlarına bu akşam gelecek olan Paris'ten Sevgilerle filmi için heyecan dorukta. Filmde, James adında, Amerikan konsolosluğunda çalışan bir gencin hikayesi aktarılıyor. Aksiyon türünde olan film beyazperdeden sonra televizyon ekranlarında yer alacak. Peki; Paris'ten Sevgilerle filmi konusu nedir? Paris'ten Sevgilerle filmi oyuncuları kimler?

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ KONUSU

Filmde, James adında, Amerikan konsolosluğunda çalışan bir gencin hikayesi aktarılıyor. Paris'teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ OYUNCULARI

Başrollerini JOHN TRAVOLTA ve JONATHAN RHYS MEYERS'ın üstlendiği non-stop aksiyon komedi tarzı filmin yönetmenliğini Pierre Morel, yapımcılığını ise Virginie Besson-Silla gerçekleştirmiştir.