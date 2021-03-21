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Giriş Tarihi: 22.3.2021 02:02 Son Güncelleme: 22.3.2021 02:02

’da eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 21 Mart 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

ekranlarında yapımcılığı ve hakemliğinde ekranlara gelen son bölümde ve takımları arasında oldukça önemli bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Her iki takımında kıran kırana mücadele gösterdiği dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları arasından ilk önce hedeflenen sayıya erişen takım dokunulmazlığın ve sembolün sahibi oldu. Öte yandan bu gece yapılan ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden takımdan 1 yarışmacı eleme adayı olarak seçildi. Bu bilgiler ışığında yarışmanın yakın takipçileri ’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? şeklinde sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar…

TV8 kanalının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceki gün yapılan dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi sonunda gönüllüler takımından Survivor Gonca eleme adayı olarak seçilmişti. Bugün ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde oynanan ve takımlar arasındaki rekabetin zirve yaptığı dokunulmazlık oyunu sonunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını almaya hak kazandı. Bu sonucun ardından yarışmanın takipçileri Survivor'da eleme adayı kim oldu - dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU - DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021 son bölümde dokunulmazlığı hangi takımın kazandığı ve eleme adayının kim olduğuna ilişkin tüm detaylar şöyle;

Survivor 2021 son bölümde bedensel ve psikolojik olarak dayanıklılık gerektiren dokunulmazlık oyunu sonucunda 1 takım dokunulmazlık zırhını kazanarak eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu. Öte yandan kaybeden takım eleme adayı çıkaracak ve birleşme öncesinde kan kaybedecek. Zorlu geçen bugünkü dokunulmazlık oyununda skorda zaman zaman eşitlik yaşansa da ünlüler takımı performans anlamında daha yüksek bir çizgideydi.



Kırmızı (ünlüler) ve mavi (gönüllüler) takımları arasında kıyasıya mücadeleyle geçen dokunulmazlık oyununda zaman zaman beraberlik yaşansa da ünlüler takımı atağa kalkarak skoru 9-6'ya taşıdı. Oynanan son oyunda ünlüler takımı başarılı olarak dokunulmazlık zırhını kazanan takım oldu.

DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımında dokunulmazlık sembolünü İsmail aldı.



21 Mart 2021 günü ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan tarafın ünlüler takımı olması sonrası Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilılcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde gönüllüler takımından 1 isim eleme adayı olarak seçildi.

Yapılan oylamada ismi çıkan yarışmacılar ve oy sayıları şöyle oldu;

  • ALEYNA Ç. – 4
  • HANZADE – 4
  • AYŞE – 1



Bu sonuçla en fazla eleme adayı oyu alan Hanzade ve Aleyna Çalışkan, Survivor'ın bu haftaki 2. eleme adayı olarak seçildi.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

  • GONCA
  • HANZADE
  • ALEYNA ÇALIŞKAN
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Survivor’da eleme adayı kim oldu? 21 Mart 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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