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Giriş Tarihi: 22.3.2021 02:14 Son Güncelleme: 22.3.2021 02:14

! hem diskin hem ’in sırrının peşinde!

Teşkilat 3. bölüm izle! Serdar hem diskin hem Ceren’in sırrının peşinde!

ekranlarının yeni dizisi Teşkilat 3. bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde , hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Öte yandan dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve tekrar izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. ile Teşkilat 3. bölüm izleme linki ve özet detayları.

Teşkilat 3. Bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini dün aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat 3. bölüm izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM FULL İZLE

TRT1 ile Teşkilat 3. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link ile Teşkilat 3. Bölümün tamamını kesintisiz şekilde izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM ÖZETİ

SERDAR HEM DİSKİN HEM CEREN'İN SIRRININ PEŞİNDE!

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!

TEŞKİLAT 'ŞİRKET'E ULAŞABİLECEK Mİ?

Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor.

Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.

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Teşkilat 3. bölüm izle! Serdar hem diskin hem Ceren’in sırrının peşinde!
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