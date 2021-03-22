Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D ile Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Camdaki Kız romanının ana kahramanı Nalan'dır ve Nalan çocukluğu ve genç kızlığında sefalet çekmeyen ve sonrasında da zengin bir aileye gelin olarak giden bir karakterdir. Ancak bunca bolluğun ve bereketin içerisinde yüzü hiçbir zaman gülmez. Çünkü ailesi tarafından sevgi görmemiştir. Kocası tarafından da aynı sevgisizliğe maruz kalır. Bunun üzerine çocuğunu da daha doğmadan kaybedince Nalan, iyice kendi içine kapanan ve her şeyden elini ayağını çeken bir karaktere dönüşür. Ta ki karşısına Hayri çıkana dek... Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlamadır ve kitap tanıtımında; ''Nalan, hiç kimseden görmediği sevgi, ilgi ve alakayı Hayri'den görecektir. Bu esnada kocasından da boşanmıştır. Hayri ile yedi yıl boyunca süren bir ilişki yaşayacaktır. Ancak bahtsız kaderi Nalan'ın peşini burada da bırakmaz.

Camdaki Kız Fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlandı | Video