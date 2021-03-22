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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:48

dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D ile konusu ve oyuncuları!

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D ile Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları!

Kanal D ekranlarında başlayacak olan dizisi için heyecan dorukta. Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı dizi yakın zamanda izleyicisi ile buluşacak. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir aşk hikayesinin ele alındığı dizinin yayın tarihi de açıklandı. Bu bakımdan; ne zaman başlıyor? İşte Camdaki Kız dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve fragman…

Birbirinden ünlü isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizisinin yayın tarihi belli oldu. Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı diziden tanıtım fragmanı da geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Dizi severlerin beğenisine sunulacak olan ne zaman başlıyor? Kanal D ile Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ BAŞLIYOR!

Kanal D ekranlarına gelecek olan Camdaki Kız dizisinin yayın tarihi belli oldu. Camdaki Kız 1 Nisan Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D ile Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları!

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

romanının ana kahramanı Nalan'dır ve Nalan çocukluğu ve genç kızlığında sefalet çekmeyen ve sonrasında da zengin bir aileye gelin olarak giden bir karakterdir. Ancak bunca bolluğun ve bereketin içerisinde yüzü hiçbir zaman gülmez. Çünkü ailesi tarafından sevgi görmemiştir. Kocası tarafından da aynı sevgisizliğe maruz kalır. Bunun üzerine çocuğunu da daha doğmadan kaybedince Nalan, iyice kendi içine kapanan ve her şeyden elini ayağını çeken bir karaktere dönüşür. Ta ki karşısına Hayri çıkana dek... Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlamadır ve kitap tanıtımında; ''Nalan, hiç kimseden görmediği sevgi, ilgi ve alakayı Hayri'den görecektir. Bu esnada kocasından da boşanmıştır. Hayri ile yedi yıl boyunca süren bir ilişki yaşayacaktır. Ancak bahtsız kaderi Nalan'ın peşini burada da bırakmaz.

Camdaki Kız Fragmanı yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlandı | Video

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D ile Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları!

OYUNCULARI KİMLER?

, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik'in canlandırdığı Camdaki Kız'da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor.

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Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Kanal D ile Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları!
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