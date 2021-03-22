Doya Doya Moda’da İvana Sert şoku! Doya Doya Moda’dan İvana Sert ayrıldı mı, neden yok, açıklama geldi mi?

haberleri ile çalkalanırken konuya yönelik açıklamalar merak ediliyor. Şu an Doya Doya Moda All Star ismiyle yeni sezona devam eden yarışmada Ivana Sert'in ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken yerine gelen isim belli oldu. Henüz İvana Sert'in ayrılık sebebi belli olmazken yerine getirilen isim kendisi gibi modacı olan Umut Eker oldu.
Tv8 ekranlarında kombinler ve yarışmacıları ile dikkat çeken Doya Doya Moda'da ayrılık rüzgarları var. Son olarak Kemal Doğulu yerine Ivana Sert getirilirken Ivana Sert'in de yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen yeni isim belli oldu. Doya Doya Moda'da İvana Sert ayrıldı ve yerine Umut Eker jüri koltuğuna oturdu.
Resmi bir açıklama bulunmasa da 22 Mart Pazartesi yayınlanacak bölümde Ivana Sert'in yerine Umut Eker, jüri koltuğunda yer alıyor.
Sevilen programın jüri koltuğunda; Umut Eker, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu yer alıyor.