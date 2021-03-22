Hayat Van Eck kimdir? Efsane yapımda Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

Naim Süleymanoğlu filmi TV'de ilk kez TRT ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İlk yayınlandığı günden bugüne seyircinin büyük beğenisini toplayan ve çarpıcı sahneleri ile izleyenleri duygulandıran filmde efsaneleşen Olimpik Halterci ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatı anlatılıyor. Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor. Çok konuşulan filmin baş aktörü Hayat Van Eck kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Hayat Van Eck'in hayatı...

İzleyenleri duygusal sahneleri ile ekranlara kilitleyen 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi, bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. TV'de ilk kez yayınlanacak olan film TRT 1'de 20:00'da başlayacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ya da bu çok konuşulan yapıt hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, filmin hikayesini ve Naim Süleymanoğlu filmi oyuncularını araştırıyor. Filmde, efsaneleşen sporcu Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.Bu nedenle de " Hayat Van Eck kimdir " sorusu izleyiciler için merak konusu oldu. Sevilen filmin baş rol oyuncusu Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Hayat Van Eck hakkında merak edilen bilgiler...