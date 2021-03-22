Dünyaca ünlü olan Bulgar Türk'ü halterci Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu Kırcaali kasabası, bu akşam yayınlanan filmle beraber araştırma konusu haline geliyor. 3000 yıl boyunca bu bölge farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Trakların, Antik Yunanların ve Romalıların; Slavların, Ön Bulgarların, Bizanslıların ve Türklerin kesişme noktası olarak bilinen bu kasabayla ilgili olarak "Kırcaali nerede? Naim Süleymanoğlu'nun doğduğu Kırcaali kasabası nerede, hangi ülkede?" gibi birçok soru araştırma konusu haline geliyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN MEMLEKETİ KIRCAALİ NEREDE, HANGİ ÜLKEDE?

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan ve izlenme rekorları kıran film bu akşam TRT1 ekranlarında izleyenleriyle buluşurken yapımın izleyenleri detayları merak ediyor. Dünyaca ünlü haltercinin doğduğu şehir olan Kırcaali de bu noktada gündeme geliyor.