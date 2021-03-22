Maraşlı 11.bölüm fragmanı izle: ATV ile Maraşlı yeni bölümde operasyon bitiyor!

Merakla beklenen Maraşlı 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Maraşlı yeni bölümde; boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister fakat Dilşad kolay pes etmeyecektir. İlhan'ı tehdit edecek ve İlhan için geriye tek bir çözüm kalacaktır. Öte yandan Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'un son durumu merak ediliyor. ATV ile Maraşlı yeni bölüm fragman ve detayları!

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Operasyon yok artık! Maraşlı var!"

Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur'u, Maraşlı hastaneye yetiştirir, Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad korku içindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır? Acar, oğlu Sami'yi Maraşlı'dan saklar. Maraşlı'nın geleceğinden korkan Acar önlemler alsa da Maraşlı'nın eline düşer. Acar'ı konuşturarak Sami'ye ulaşmak isteyen Maraşlı amacına ulaşabilecek midir? Kalan malların yerini sadece Sami bildiği için Savaş onu korumaya alır. Bu durum Maraşlı ve Savaş'ı karşı karşıya getirir. Savaş'ın adamları Maraşlı'nın evini tarar. Savaş, Maraşlı'yı Sami'nin peşini bırakması için tehdit eder. Maraşlı, Sami'yi öldürmek için, Savaş da Sami'yi yaşatmak için büyük bir çatışmaya girer. Bu çatışma kayıplara neden olacaktır

Maraşlı 11. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video

Maraşlı 11. Bölüm Özel Ön İzleme yayınlandı | Video