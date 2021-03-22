İlk yayınlandığında büyük beğeni toplayan, Süleymanoğlu'nun duygulandıran hayat hikayesini anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ilk kez TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle de Naim Süleymanoğlu hayatı ve başarıları da vatandaşlar arasında gündem oldu. "Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?" soruları, bu gündem olan başlıklar araında yer alıyor. Türkiye, Avrupa ve tüm dünyada, Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı ve aldığı altın madalya sayısı kaç? Aşağıda, Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu kariyeri hakkında bilgiler yer alıyor...
NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI: ALTIN MADALYA VE ŞAMPİYONLUKLARI
Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.
Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.