Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi televizyonda ilk kez bu akşam TRT ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle de filmin teknik özellikleri ve hikayesinin yanı sıra Naim Süleymanoğlu'nun hayatı da merak ediliyor. Kim olduğu, kaç yaşında vefat ettiği ve özel hayatı ile birlikte, Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı kaç soruları da, filmle birlikte dikkatini efsanevi sporcumuza çeviren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugüne kadar paylaşılan resmi verilere göre, Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı ve kaç tane altın madalya aldı?

İlk yayınlandığında büyük beğeni toplayan, Süleymanoğlu'nun duygulandıran hayat hikayesini anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi ilk kez TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle de Naim Süleymanoğlu hayatı ve başarıları da vatandaşlar arasında gündem oldu. "Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?" soruları, bu gündem olan başlıklar araında yer alıyor. Türkiye, Avrupa ve tüm dünyada, Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı ve aldığı altın madalya sayısı kaç? Aşağıda, Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu kariyeri hakkında bilgiler yer alıyor...