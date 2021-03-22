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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:10

kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?

Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?

'nun hayatını anlatan : Naim Süleymanoğlu filmi televizyonda ilk kez bu akşam ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle de filmin teknik özellikleri ve hikayesinin yanı sıra Naim Süleymanoğlu'nun hayatı da merak ediliyor. Kim olduğu, kaç yaşında vefat ettiği ve özel hayatı ile birlikte, Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı kaç soruları da, filmle birlikte dikkatini efsanevi sporcumuza çeviren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugüne kadar paylaşılan resmi verilere göre, Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı ve kaç tane altın madalya aldı?

İlk yayınlandığında büyük beğeni toplayan, Süleymanoğlu'nun duygulandıran hayat hikayesini anlatan : filmi ilk kez TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu nedenle de Naim Süleymanoğlu hayatı ve başarıları da vatandaşlar arasında gündem oldu. "Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?" soruları, bu gündem olan başlıklar araında yer alıyor. Türkiye, Avrupa ve tüm dünyada, Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı ve aldığı altın madalya sayısı kaç? Aşağıda, Naim Süleymanoğlu'nun başarılarla dolu kariyeri hakkında bilgiler yer alıyor...

Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?

NAİM SÜLEYMANOĞLU BAŞARILARI: ALTIN MADALYA VE ŞAMPİYONLUKLARI

  • İlk dünya rekorunu kırdığında sadece on beş yaşındaydı.
  • 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.
  • 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
  • Yedi kez dünya şampiyonu oldu, kırk altı dünya rekoru kırdı.
  • Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçti.
  • Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisi seçildi.
Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?
  • 1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
  • 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'da, silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
  • 1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
  • Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
  • 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.
Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı.

Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?

Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

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Naim Süleymanoğlu kaç kez rekor kırdı, altın madalya sayısı nedir?
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