Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!

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Giriş Tarihi: 22.3.2021 14:01 Son Güncelleme: 22.3.2021 14:02

kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!

Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!

'nun hayatının anlatıldığı film, uzun süredir en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Bu akşam da Naim Süleymanoğlu filmi ilk kez TV ekranlarında yayınlanacak. Filmin gündeme gelmesiyle, Naim Süleymanoğlu hayatı ve başarıları da merak konusu oldu. Spor alanındaki başarılarına, hakkında paylaşılan bilgilere göre Naim Süleymanoğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, başarılı ve efsaneleşen sporcu Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi...

hayatı, hayatının anlatıldığı filmin televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olması nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adıyla film ilk yayınlandığı tarihten bugüne çok konuşuluyor ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. 77 yılında daha dokuz yaşındayken halter ile ilgilenmeye başlayan Naim Süleymanoğlu'nun hayatı, vefat ettiği yaşı ve spor kariyeri aşağıda yer almaktadır.

Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul), Bulgaristan Türkü halterci. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü olarak anılır.

Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!

HALTER KARİYERİ

Haltere 1977'de, dokuz yaşındayken başladı. On beş yaşındayken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç Olimpiyat Altın madalyası, yedi Dünya Şampiyonluğu ve altı Avrupa Şampiyonluğu vardır. Tam 46 kere dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti.

Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!

1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam altmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet'lerle boykota katılması nedeniyle katılamadı. Bu dönemde Bulgar Hükûmetinin Soya dönüş operasyonu kapsamında Türk isimlerini yasaklaması nedeniyle adı Naum Şalamanov olarak değiştirildi.

Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!

Bulgaristan'daki bu baskılardan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986'da Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye ilticasında ve getirilmesinde bizzat Turgut Özal devreye girdi.

18 Kasım 2017 günü tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında öldü

Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!

BAŞARILARI

  • İlk dünya rekorunu kırdığında sadece on beş yaşındaydı.
  • 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada "Yılın Haltercisi" seçildi.
  • 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
  • Yedi kez dünya şampiyonu oldu, kırk altı dünya rekoru kırdı.
  • Kendi kilosunun üç katından 10 kilo fazlasını kaldıran tek sporcu olarak tarihe geçti.
  • Spor otoritelerine göre tüm zamanların en iyi haltercisi seçildi.
Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!
  • 1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
  • 1988 Seul Olimpiyatları'nda 60 kg'da, silkmede 190 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
  • 1988 yılında Seul Olimpiyatları'nda altı dünya, dokuz olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazanmıştır.
  • Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
  • 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.
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Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!
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