Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi!

Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı film, uzun süredir en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Bu akşam da Naim Süleymanoğlu filmi ilk kez TV ekranlarında yayınlanacak. Filmin gündeme gelmesiyle, Naim Süleymanoğlu hayatı ve başarıları da merak konusu oldu. Spor alanındaki başarılarına, hakkında paylaşılan bilgilere göre Naim Süleymanoğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, başarılı ve efsaneleşen sporcu Naim Süleymanoğlu'nun biyografisi...

Naim Süleymanoğlu hayatı, hayatının anlatıldığı filmin televizyon ekranlarında ilk kez yayınlanacak olması nedeniyle yeniden gündeme geldi. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu adıyla film ilk yayınlandığı tarihten bugüne çok konuşuluyor ve izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor. 77 yılında daha dokuz yaşındayken halter ile ilgilenmeye başlayan Naim Süleymanoğlu'nun hayatı, vefat ettiği yaşı ve spor kariyeri aşağıda yer almaktadır.

Naim Süleymanoğlu (Bulgaristan'da değiştirilen adı: Naum Şalamanov; 23 Ocak 1967, Kırcaali - 18 Kasım 2017, İstanbul), Bulgaristan Türkü halterci. Birçok otoriteye göre tüm zamanların en iyi haltercisi olarak kabul edilir. Yapıca ufak tefek ancak çok güçlü olması nedeniyle Cep Herkülü olarak anılır.