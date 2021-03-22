Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:12 Son Güncelleme: 22.3.2021 10:24

'nu canlandıran kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

filmi TV'de ilk kez ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İlk yayınlandığı günden bugüne seyircinin büyük beğenisini toplayan ve çarpıcı sahneleri ile izleyenleri duygulandıran filmde efsaneleşen ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatı anlatılıyor. Naim Süleymanoğlu'nu canlandırıyor. Çok konuşulan filmin baş aktörü Hayat Van Eck kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Hayat Van Eck'in hayatı...

İzleyenleri duygusal sahneleri ile ekranlara kilitleyen 'Cep Herkülü: ' filmi, bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. TV'de ilk kez yayınlanacak olan film 1'de 20:00'da başlayacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ya da bu çok konuşulan yapıt hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, filmin hikayesini ve Naim Süleymanoğlu filmi oyuncularını araştırıyor. Filmde, efsaneleşen sporcu Naim Süleymanoğlu'nu canlandırıyor.Bu nedenle de " Hayat Van Eck kimdir " sorusu izleyiciler için merak konusu oldu. Sevilen filmin baş rol oyuncusu Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Hayat Van Eck hakkında merak edilen bilgiler...

Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

, Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğdu. 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü.

Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan ,, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.

Hayat Van Eck'in boyu 1.70 olarak biliniyor.

Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

Cep Herkülü: , ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor.

Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran 'nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu'na hayat veriyor.

Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA