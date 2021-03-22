Naim Süleymanoğlu'nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir? Hayat Van Eck nereli, kaç yaşında?

İzleyenleri duygusal sahneleri ile ekranlara kilitleyen 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi, bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. TV'de ilk kez yayınlanacak olan film TRT 1'de 20:00'da başlayacak. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ya da bu çok konuşulan yapıt hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, filmin hikayesini ve Naim Süleymanoğlu filmi oyuncularını araştırıyor. Filmde, efsaneleşen sporcu Naim Süleymanoğlu'nu Hayat Van Eck canlandırıyor.Bu nedenle de " Hayat Van Eck kimdir " sorusu izleyiciler için merak konusu oldu. Sevilen filmin baş rol oyuncusu Hayat Van Eck kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Hayat Van Eck hakkında merak edilen bilgiler...
Hayat Van Eck, Hollandalı bir baba ve aslen Ankaralı olan Türk bir annenin çocuğu olarak Amsterdam'da doğdu. 6 yaşına kadar Hollanda'da yaşadıktan sonra ailesiyle İzmir'e taşındı ve burada büyüdü.
2017 yapımı Onur Saylak'ın senaryosunu yazdığı filmi Daha'daki Gaza rolünü oynayan Hayat Van Eck,, bu performansından dolayı 24. Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü başta olmak üzere pek çok ödül aldı.
Hayat Van Eck'in boyu 1.70 olarak biliniyor.
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, ülkemiz ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu ediyor.
İlk Dünya Rekoru'na imza attığında 15 yaşında olan, spor kariyerine 7 Dünya Rekoru,üç farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalya, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve daha nice başarılar sığdıran Naim Süleymanoğlu'nun hayatının anlatıldığı filmde, Süleymanoğlu'na Hayat Van Eck hayat veriyor.
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