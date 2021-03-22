Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu hayatına dair detaylarla binlerce kişinin gündemine geliyor. 1967'de tarihinde Bulgaristan'da dünyaya gelen cep herkülü, Bulgaristan'da yaşadıkları zulüm ve baskılardan dolayı Türkiye'ye irtica etmiştir. Hayatını anlatan film izlenme rekorları kırarken bu akşam tv'de ilk kez ekranlara gelecek. Bu noktada "Naim Süleymaonğlu hiç evlendi mi? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun çocuğu ya da çocukları var mı?" soruları da yanıt arıyor.
NAİM SÜLEYMANOĞLU EVLENDİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Ünlü halterci Naim Süleymanoğlu veya tanınan adıyla "Cep Herkülü" hayatı boyunca hiç evlenmemiştir. Ancak özel hayatını gözlerden uzak yaşayan isminin evlilik dışı dört çocuğu bulunmaktadır. Bunlarda üçü aynı kişiden bir diğeri ise farklı bir isimdendi ve yurt dışında yaşıyordu.
Yıllarca sakladığı dört çocuğunun olduğunu bir röportaj anında itiraf eden Naim Süleymanoğlu;
"Evlenmedim ama itiraf edeyim; çocuklarım var. Benim soyadımı taşıyan, hem de 4 tane! 3 kız bir anneden. Onlar Türkiye'de ve annelerinin yanında kalıyor. Biri de yurt dışında annesinde kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.
Çocuklarının isimleri; Esin Süleymanoğlu, Sekai Mori, Sezin Süleymanoğlu, Nilay Süleymanoğlu
NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN HAYATI
23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece "halter tarihinde en genç dünya rekortmeni" unvanını aldı.
1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırasıyla koparmada 130,5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'nda ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı (toplam 342,5 kg). Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki muhteşem başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.
1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na, Bulgaristan'ın da Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için 1986 senesinde Melbourne, Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11 Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk büyükelçiliğine sığınarak Türkiye'de yaşama ve Türk millî takımı adına karşılaşmalara çıkma talebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu adını aldı.
1992 Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak yurda altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonası'nda üç altın madalya kazanmasının yanı sıra iki de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda da sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.
Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve üç altın madalya kazandı. Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu'nun Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.