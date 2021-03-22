Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili detaylar, yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından merak konusu olarak Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklinde sorularla araştırılıyor.

SURVIVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Yalova'da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul'a taşınmıştır.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN EĞİTİM HAYATI



Aleyna Kalaycıoğlu, İstanbul'a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SPOR HAYATI



Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

Kaynak: acunn.com