Survivor İlayda kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker ile ilgili detaylar, yarışmayı yakından takip eden izleyiciler tarafından merak konusu olarak Survivor İlayda kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklinde sorularla araştırılıyor.

SURVIVOR İLAYDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NEDİR?

İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumlu. 18 yaşına kadar Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ailesiyle yaşayan yarışmacı, Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına geldi.

İLAYDA ŞEKER MESLEĞİ NE?

Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacılarından İlayda Şeker, Survivor öncesi çeşitli uğraştığını belirtiliyor. İlayda Şeker şu anda çalışmadığını ifade etmiştir. Merakla beklenen Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni sezon tanıtımında İlayda Şeker, dikkat çeken bir cümle kuruyor ve "İnsülinleri hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum" diyor ve Survivor'da iddialı olduğunu belirtiyor.