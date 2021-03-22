Survivor ödül oyunu kim kazandı? 22 Mart 2021 Survivor voleybol maçını kim kazandı, ödülü nedir?

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde birleşme partisine sayılı günler kala ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen bir ödül oyunu oynandı. Denize kurulan parkurda yapılan oyunu ünlüler ve gönüllüler takımları arasında geçen kıran kırana mücadele sonrasında en önce hedeflenen sayıya ulaşan takım ödülü almaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından yarışmanın takipçileri merakla Survivor ödül oyunu kim kazandı? şeklindeki soruya yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

22 Mart 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ödülü oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylara ilişkin ayrıntılar şöyle;