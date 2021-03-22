Teşkilat 3. bölüm full izle! Serdar hem diskin hem Ceren’in sırrının peşinde!

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM ÖZETİ

SERDAR HEM DİSKİN HEM CEREN'İN SIRRININ PEŞİNDE!

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor!