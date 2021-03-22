Doya Doya Moda All Star yeni jürisi Umut Eker hayatı: Umut Eker kimdir, kaç yaşında, nereli?

Umut Eker son günlerin en çok gündeme gelen popüler isimleri arasındaki yerini aldı. Birçok programda moda danışmanı olarak jüri üyeliği görevini üstlenen Umut Eker kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Son olarak Doya Doya Moda'nın yeni jürisi olan Umut Eker hayatı ile ilgili sorgulamalar da hız kazandı. Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.

UMUT EKER KİMDİR?

Umut Eker son günlerin merak edilen ünlü isimleri arasında bulunuyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star yarışmacısı olarak gündeme gelen Umut Eker hayatı ile ilgili detaylar şöyle;