Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? Uyanış Büyük Selçuklu neden yok? TRT 1 yayın akışı 22 Mart!

Pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm bu akşam tv yayın akışında bulunmuyor. Normalde her hafta yeni bölümüyle ekrana gelen yapımla ilgili olarak fenomen takipçiler 22 Mart 2021 TRT1 yayın akışına bakarak Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman şeklinde birçok soruya yanıt arıyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin TRT'de yayınlanacak olması nedeniyle ara verecek. Öte yandan dizinin setinde koronavirüs vakalarının çıkması da yeni bölüme ara verilmesinin sebepleri arasında bulunuyor.
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü merakla beklenirken bugünkü yayın akışında görülmüyor. Son olarak 15 Mart Pazartesi izleyici karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hakkında detaylar şöyle;
TRT1 ekranlarında bu akşam Uyanış Büyük Selçuklu 26.yeni bölüm yerine Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi yayınlanacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi setinde rutin yapılan koronavirüs testleri sonucunda vakanın ortaya çıkması nedeniyle dizinin çekimlerine bir süre ara verildi. Dizi yeni bölüm ile 29 Mart Pazartesi akşamı ekrana geleceği biliniyor.
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu
01:45 Yok Olmadan Keşfet
Tapar ile buluşmaya giden Başulu'yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna'nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna'nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir?
Melikşah'ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu'dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu'nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu'nun kim olduğunu; onun Tapar'ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu'yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?
Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş'i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş'in gizlediği okçular Melikşah'ı vuracak mıdır?
Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas'ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş'in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya'yı Sencer'den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş'in suçunu ispatlayabilmek için Tomas'ı alıkoymayı başarabilecek midir?
Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'a hâkim olmak isteyen Sabbah'ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk'ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk'ün Faysal'a cevabı ne olacaktır?
Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu'yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali'nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah'ın İslam Dünyası'ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?