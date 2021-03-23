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Giriş Tarihi: 23.3.2021 16:37

Bugün TV’de ne var? 23 Mart 2021 Salı ile televizyondaki yapımlar!

Bugün TV’de ne var? 23 Mart 2021 Salı TV yayın akışı ile televizyondaki yapımlar!

Bu akşam pek çok kanalda pek çok dizi, film ve yarışma ekranlarda yer alacak. Her kanalın ayrı ayrı listesi yayınlandı. ATV’de EDHO, TRT’de Masumlar Apartmanı, TV 8’de Survivor gibi yapımlar bu akşam ekrana gelecek. Her kanalda farklı farklı projelerin yer aldığı TV yayın akışı, medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Listeye göre; bugün TV’de ne var? 23 Mart 2021 Salı TV yayın akışı ile televizyondakiler!

TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün 23 Mart Salı, pek çok kanalda pek çok dizi, film ve program yer alacak. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler bugün televizyonda ne var, bugün tv'de ne var gibi pek çok sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. İşte kanal kanal tv yayın akışı listesi 23 Mart 2021 Salı!

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 23 MART 2021 SALI!

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Akıncı

ATV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Racher

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokalar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Kutsal Damacana 3: Dracoola

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Akıncı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:5 Doğru Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ - 23 MART 2021 SALI!

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Bugün TV’de ne var? 23 Mart 2021 Salı TV yayın akışı ile televizyondaki yapımlar!
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