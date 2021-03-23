Bugün TV’de ne var? 23 Mart 2021 Salı TV yayın akışı ile televizyondaki yapımlar!

TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün 23 Mart Salı, pek çok kanalda pek çok dizi, film ve program yer alacak. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler bugün televizyonda ne var, bugün tv'de ne var gibi pek çok sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. İşte kanal kanal tv yayın akışı listesi 23 Mart 2021 Salı!

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 23 MART 2021 SALI!

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

23:45 Akıncı

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