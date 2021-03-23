Bugün TV’de ne var? 23 Mart 2021 Salı TV yayın akışı ile televizyondaki yapımlar!

TV yayın akışı listesi yayınlandı. Bugün 23 Mart Salı, pek çok kanalda pek çok dizi, film ve program yer alacak. Medya gündemini yakından takip eden izleyiciler bugün televizyonda ne var, bugün tv'de ne var gibi pek çok sorunun yanıtına ulaşmak istiyor. İşte kanal kanal tv yayın akışı listesi 23 Mart 2021 Salı!
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Akıncı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Racher
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arka Sokalar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Kutsal Damacana 3: Dracoola
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Akıncı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:5 Doğru Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021
TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ - 23 MART 2021 SALI!