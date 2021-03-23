Show TV ile Çukur 121. bölüm full izle! Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçiyor!





ÇUKUR 121. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.