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Giriş Tarihi: 23.3.2021 09:21 Son Güncelleme: 23.3.2021 09:22

ile 121. bölüm full izle! Amca, ’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçiyor!

Show TV ile Çukur 121. bölüm full izle! Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçiyor!

ekranlarında her Pazartesi günü yayınlanan 121. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Amca, ’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçiyor. Öte yandan diziyi izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler “” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Show TV ile Çukur son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Show TV'nin uzun soluklu dizisi Çukur, 121. son bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin televizyonlardaki gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyen diziseverler "Çukur son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

Show TV ile Çukur 121. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Çukur dizisi 121. son bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-121-izle/94480



ÇUKUR 121. BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç'a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur'da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun'un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın'ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç'ı karşı karşıya getirecek.


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Show TV ile Çukur 121. bölüm full izle! Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçiyor!
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