Doya Doya Moda yarışmasında İvana Sert şoku: Doya Doya Moda’dan İvana Sert ayrıldı mı, neden yok, açıklama geldi mi?

Türkiye’de tanınan Sırp-Türk televizyoncusu, stilist, moda tasarımcısı İvana Sert, Doya Doya Moda jüri üyeliğini üstleniyordu. Yeni haftanın ilk gününde moda yarışmasını izlemek için televizyonu açan vatandaşlar ünlü ismi ekranda göremeyince İvana Sert ayrıldı mı, neden yok, açıklama var mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. All Star sezonununa geçiş yapan programa Ivana’nın yerine Umut Eker getirildi. Henüz ayrılık haberlerine ilişkin açıklama gelmese de Doya Doya Moda’dan İvana Sert ayrıldı ve yerine başkası gelmiş oldu.

haberleri ile çalkalanırken konuya yönelik açıklamalar merak ediliyor. Şu an Doya Doya Moda All Star ismiyle yeni sezona devam eden yarışmada Ivana Sert'in ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken yerine gelen isim belli oldu. Henüz İvana Sert'in ayrılık sebebi belli olmazken yerine getirilen isim kendisi gibi modacı olan Umut Eker oldu.

DOYA DOYA MODA'DA İVANA SERT AYRILDI MI?

Tv8 ekranlarında kombinler ve yarışmacıları ile dikkat çeken Doya Doya Moda'da ayrılık rüzgarları var. Son olarak Kemal Doğulu yerine Ivana Sert getirilirken Ivana Sert'in de yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen yeni isim belli oldu. Doya Doya Moda'da İvana Sert ayrıldı ve yerine Umut Eker jüri koltuğuna oturdu.