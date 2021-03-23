Dün akşam Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 SMS sıralaması ile Survivor'a veda eden isim belli oldu!

Survivor eleme gecesi ile bir isim daha şampiyonluk hayallerine ve adaya veda etti. Her hafta Salı günü gerçekleşen ve heyecanın doruklarda yaşandığı elemede adaylar; Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel oldu. "Dün akşam SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları yapımın sıkı takipçileri tarafınca sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. İşte Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı ve dün geceki bölüme ait detaylar…
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (23 MART 2021)
Parkurlardaki mücadele hız kesmeden devam ederken bu hafta dokunulmazlık oyunlarını iki takımın da kaybetmesinin üzerine iki takım da aday çıkartmak durumunda kaldı. Bu kapsamda SMS birincileri ile beraber belirlenen adaylarla toplamda beş yarışmacının kaderi izleyenlerin oylarıyla belirlendi. Bu kapsamda Survivor eleme ve SMS sıralaması gibi birçok detay da merak ediliyor.
Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi heyecanından önce ünlüler ve gönüllüler takımları arasında çekişmeli bir iletişim ödülü oynandı, aile ve sevdikleriyle son iletişim ödülünden bu yana görüşemeyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele gösterdi. Gonca'nın küçük bir sakatlık yaşadığı oyunda Aleyna Çalışkan, skoru 4-4'e getirmeyi başardı.
Çekişmeli ve skor bazında dengeli devam eden iletişim oyununda Çağrı ve Dora arasındaki mücadelede Dora başarılı olarak skoru 5-4 'e taşıdı. Ardından İsmail ile Reşat, zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede İsmail kazandı ve skoru 5-5'lik beraberliğe taşıdı. İletişim oyununda Melis ve Aleyna çalışkan bir sonraki karşılaşmanın isimleri oldu ve bu mücadele sonunda Melis kazandı ve skoru 6-5 olarak güncelledi.
Bir sonraki oyunda Steven ve Sergen kozlarını paylaştı, mücadelenin sonunda Sergen atışlarda başarılı olarak skoru ünlüler takımı lehine 2 farka çıkardı ve 7-5 olarak belirledi. Ünlüler takımının üstün olduğu oyunda Ayşe ve Gonca karşı karşıya geldi, bu mücadelede kazanan Gonca oldu ve skoru 8-5'e çıkardı. Çağrı ve Poyraz'ın karşılaştığı oyunda kazanan Poyraz oldu ve skoru 8-6 olarak güncelledi. Diğer bir oyunda Merve Aydın ile Aleyna Kalaycıoğlu karşılaştı, kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve skor 1 farka inerek 8-7'ye ulaştı. Batuhan ve Dora'nın karşılaştığı oyunda Batuhan kazanarak skoru 9-7'ye getirdi. Bir sonraki oyunda takımların seçtiği en iyiler parkura çıktı ünlüler takımından Melis ve gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun mücadelesinde Melis atışlarda başarılı oldu ve ünlüler takımı iletişim ödülünü kazanan takım oldu.
23 Mart 2021 tarihinde yapılan eleme konseyinde açıklanan 11. Hafta SMS oylamasıyla, en fazla oy alan isimler Survivor 11. Hafta SMS birincisi olarak seçildi.
SMS birincileri;
Ünlüler takımında
Gönüllüler takımında
oldu.
Ünlüler takımının SMS birincisi olan Çağrı, eleme adayı olarak Batuhan'ı seçerken, gönüllüler takımı SMS birincisi olan Poyraz ise Ayşe'yi seçerek eleme potasına gönderdi.
Zorlu geçen iletişim oyununu ünlüler takımının kazanarak aile ve sevdikleriyle görüşmesinin ardından sıra gecenin en önemli anlarına geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde tekrar toplandı. Noter onayıyla Acun Ilıcalı tarafından açıklanan 11. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarına göre eleme adayları Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Batuhan ve Ayşe arasından en az SMS oyuna sahip olan Gonca, elenerek adaya veda eden isim oldu.
Noter onayıyla Survivor 11. Hafta SMS sırlaması sonuçları açıklandı. İşte ünlüler ve gönüllüler takımları 11. hafta SMS sıralamaları
10 - Gonca
9 - Öykü
8- Merve
7- Sergen
6 - Melis
5 - Doğan
4 - İlayda
3 - Batuhan
2 - İsmail
1 - Çağrı
9 - Steven
8 - Aleyna
7 - Berkay
6 - Hanzade
5 - Aleyna Ç.
4 - Reşat
3 - Dora
2 - Ayşe
1 - Poyraz