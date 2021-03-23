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Giriş Tarihi: 24.3.2021 01:30 Son Güncelleme: 24.3.2021 01:31

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 187. Bölüm izle! , Tuncay'a ve İshak'a önemli bir ders veriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 187. Bölüm izle! Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a önemli bir ders veriyor.

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz () 187. Son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde , Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders veriyor. Öte yandan son bölümün televizyonlardaki yayınını kaçıran diziseverler “” şeklinde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. ATV ile EDHO 187. bölüm izleme linki ve özet detayları.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 187. son bölümle ATV ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyenler "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 187. bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 187. BÖLÜM İZLE

ATV ile EDHO 187. Son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıdaki link aracılığıyla Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 187. Bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

EDHO 187. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 187. BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer. Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.



Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir. Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 187. Bölüm izle! Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a önemli bir ders veriyor.
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