Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu ve İpek, uçaktaki salgın ihtimaliyle karşı karşıya
Giriş Tarihi: 24.3.2021 01:51 Son Güncelleme: 24.3.2021 01:51

son bölüm izle! Hekimoğlu ve , uçaktaki salgın ihtimaliyle karşı karşıya

Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu ve İpek, uçaktaki salgın ihtimaliyle karşı karşıya

ekranlarında Salı günleri yayınlanan dizisi 42. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Hekimoğlu ve , ’da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ediyor. Öte yandan son bölümün televizyonlardaki yayınını kaçıran diziseverler “” şeklinde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kanal D ile Hekimoğlu son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Hekimoğlu 42. son bölümle Kanal D ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyenler "Hekimoğlu son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE

Kanal D ile Hekimoğlu son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıdaki link aracılığıyla Hekimoğlu son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/bolumler/hekimoglu-son-bolum



HEKİMOĞLU 42. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu ve İpek, Amerika'da katıldıkları tıp sempozyumundan dönerken uçakta rahatsızlanan Koreli bir yolcuya yardım ederler. Vakanın sağlık durumunun giderek kötüleşmesine rağmen Hekimoğlu, ortada endişelenecek bir şeyin olmadığını düşünür. İpek ise uçakta bir salgın yaşanma ihtimalinden endişelidir. Uçağı geri döndürmek için elinden geleni yapar. Havada vaziyet giderek karmaşıklaşırken Hekimoğlu, bir uçak dolusu yolcuya ve elindeki kısıtlı imkanlara rağmen her şeyi başlatan Koreli yolcunun nesi olduğunu bulmak için elinden geleni yapar.

Hastanede ise ekip ve Orhan son derece ilginç bir vakayı Hekimoğlu olmadan çözmeye çalışır. Orta yaşlarda, sıradan bir kadın olan Figen ani gerçekleşen bilinç kaybı ile hastaneye getirilir. Ekip ve Orhan, kadının nesi olduğunu araştırırken Figen'in sağlık durumu giderek kötüleşir. Ve hikayesindeki anlatmadığı karanlık noktalar da bir bir açığa çıkar.



Uçakta bir salgın ihtimali konusunda İpek haklı mı? Hekimoğlu, durumu giderek kötüleşen Koreli yolcuyu kurtarabilecek mi? Hastanede canla başla Figen'i kurtarmak isteyen Orhan ve ekip, kadının nesi olduğunu bulabilecek mi?

ARKADAŞINA GÖNDER
Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu ve İpek, uçaktaki salgın ihtimaliyle karşı karşıya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA