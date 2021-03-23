Jack Reacher filmi konusu ve oyuncuları | Jack Reacher filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

İngiliz yazar Lee Child'ın One Shot adlı romanından uyarlanan, ABD yapımı aksiyon ve gerilim türündeki Jack Reacher filmi konusu ve oyuncuları sorgulanmaya başlandı. Filmin başrolünde ünlü oyuncu Tom Cruise ve Rosamund Pike yer alıyor. 5 masum insanın kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybetmesi ile başlayan Jack Reacher filmi konusu nedir? Jack Reacher filmi oyuncuları kimler?

JACK REACHER FİLMİ KONUSU

Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturmakta, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu sırada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşısı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur ve birkaç dakika içinde 5 masum insan kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybeder.

Usta bir nişancının elinden çıktığı belli olan bu olayı Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin faili yakalanır. Fakat sorgu esnasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kağıda sadece "Jack Reacher'ı bulun!" yazar. Tüm kanıtlar gün gibi ortadayken eski bir asker olan Jack Reacher olayın görünmeyen yönlerini açığa çıkartacağı bir davanın içine girecektir.

Bu arada zanlı Jason Barr'ın avukatı Helen Rodin de Bölge Savcısı olan Alex Rodin'in kızıdır. Baba-kız arasındaki hesaplaşmanın boyutları ise çok farklıdır...

JACK REACHER FİLMİ OYUNCULARI

Tom Cruise

Rosamund Pike

Robert Duvall

Richard Jenkins

David Oyelowo

Werner Herzog

Jai Courtney

Alexia Fast