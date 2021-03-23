Kutsal Damacana 3 Dracoola filmi konusu ne? Kutsal Damacana 3 Dracoola filmi oyuncuları kim?

Kutsal Damacana 3 Dracoola filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan yapımla ilgili olarak Kutsal Damacana 3 Dracoola filmi konusu ne, oyuncuları kim gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, yönetmenliğini Korhan Bozkurt'un üstlendiği Kutsal Damacana 3 Dracoola filmi konusu ve oyuncuları!

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA KONUSU

Doğduğu gün cami avlusuna bırakılan, güvercin ve kumruların yemleriyle beslenen Sebo, büyüdüğünde kendini zengin bir iş adamının yanında bulur. Burada hem bekçilik hem de bahçe işleriyle uğraşan Sebo iş adamının kızı Demet'e aşık olunca işler değişir. Bir akşam çat kapı eve gelen Kont Dracula, Sebo'nun büyük büyükdedesi Kara Fuat, Dracula'nın sevgilisini elinden aldığı için Sebo'dan intikam almak için türlü yollar deneyecektir.

KUTSAL DAMACANA 3: DRACOOLA OYUNCULARI

Ersin Korkut, Şahin Irmak, Sinan Bengier