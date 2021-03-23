Masumlar Apartmanı 27.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci diziden ayrıldı mı, ölüyor mu?

Merakla beklenen Masumlar Apartmanı 27.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü birçok gelişmeyi de izleyenlerin beğenisine sunacak. Bunlar arasında Han'ın gittiği terapistin ilk kez gösterilmesi, Safiye'nin tren garından döndükten sonra evdeki Gülben'in bambaşka tavırlar göstermesi, Han ve İnci arasındaki gerilim ve Naci'nin hastalığı gibi pek çok konu yer alıyor. Buna göre; Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrıldı mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam ekranlarda!
Gelen iddialar arasında yer alan Masumlar Apartmanı Naci'nin diziden ayrılacağı bilgileri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Naci'nin Ankara'ya gideceği ve kısa süreliğine dizide Naci dönemine ara verileceği bilgileri yer alıyor. Tüm bu gelişmelerin akıbeti dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder.
Masumlar Apartmanı 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar. Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar.