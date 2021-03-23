Masumlar Apartmanı 27.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci diziden ayrıldı mı, ölüyor mu?

Merakla beklenen Masumlar Apartmanı 27.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü birçok gelişmeyi de izleyenlerin beğenisine sunacak. Bunlar arasında Han'ın gittiği terapistin ilk kez gösterilmesi, Safiye'nin tren garından döndükten sonra evdeki Gülben'in bambaşka tavırlar göstermesi, Han ve İnci arasındaki gerilim ve Naci'nin hastalığı gibi pek çok konu yer alıyor. Buna göre; Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrıldı mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı yeni bölüm bu akşam ekranlarda!

MASUMLAR APARTMANI NACİ DİZİDEN AYRILDI MI?

Gelen iddialar arasında yer alan Masumlar Apartmanı Naci'nin diziden ayrılacağı bilgileri sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Naci'nin Ankara'ya gideceği ve kısa süreliğine dizide Naci dönemine ara verileceği bilgileri yer alıyor. Tüm bu gelişmelerin akıbeti dizinin yeni bölümünde netlik kazanacak.