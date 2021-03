Masumlar Apartmanı kadrosuna Seda Akman dahil oldu! Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

SEDA AKMAN KİMDİR?

43 yaşında olan ve 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Seda Akman, Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1998 senesinde Miss Palmolive seçilmiş ve sonrasında Miss Intercontinental yarışmasında 4. olmuştur. 1999 senesinde ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 2003 senesinde yayınlanan Yazı Tura isimli sinema filminde canlandırdığı Nazan karakteriyle yaşamış olan Akman; Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Yazı Tura, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atışı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Bir İstanbul Masalı, Ölümsüz Aşk, Yazı Tura, Balans ve Manevra, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi yapımlarda rol almıştır. Seda Akman, 1.70 metre boyunda olup 54 kilodur ve Oğlak burcudur.