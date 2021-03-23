Masumlar Apartmanı kadrosuna Seda Akman dahil oldu! Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncusu Seda Akman kimdir sorusunun yanıtı aranıyor. Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna katılan ünlü isim Han'ın terapisti olarak izleyici karşısına çıkacak. İlk oyunculuk deneyimini 2003 senesinde yayınlanan Yazı Tura isimli sinema filminde yaşamış olan Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katılan Seda Akman hakkında merak edilenler!
Masumlar Apartmanı kadrosuna terapist olarak katılan Seda Akman hakkında merak edilenler sorgulanmaya başlandı. Dizide İnci'nin tavsiyesi üzerine Han'ın gittiği psikolog olarak seyirci karşısına çıkacak olan Seda Akman 13 Ocak 1978 Kütahya doğumludur.
SEDA AKMAN KİMDİR?
43 yaşında olan ve 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelen Seda Akman, Ankara Bilkent Üniversitesi Diksiyon ve Oyunculuk Bölümü mezunudur. 1998 senesinde Miss Palmolive seçilmiş ve sonrasında Miss Intercontinental yarışmasında 4. olmuştur. 1999 senesinde ise Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçilmiştir.
İlk oyunculuk deneyimini 2003 senesinde yayınlanan Yazı Tura isimli sinema filminde canlandırdığı Nazan karakteriyle yaşamış olan Akman; Bu Şehir Arkadan Gelecek, Adı Zehra, Yazı Tura, Bir İstanbul Masalı, Balans ve Manevra, Aşk ve Mavi, Kalp Atışı, Gecenin Kraliçesi, Acil Servis, fatih, Tozlu Yollar, Eve Düşen Yıldırım, Karakol, Küçük Sırlar, hesaplaşma, Annem, Emret Komutanım, Kanlı Düğün, Behzat Ç, Mükemmel Çift, Sonbahar, Bir İstanbul Masalı, Ölümsüz Aşk, Yazı Tura, Balans ve Manevra, İyi Yemek Öldürür, Emret Komutanım: Şah Mat gibi yapımlarda rol almıştır. Seda Akman, 1.70 metre boyunda olup 54 kilodur ve Oğlak burcudur.
SEDA AKMAN'IN ROL ALDIĞI PROJELER
2019 – Kurşun (Feraye) (TV Dizisi)
2018 – Adı Zehra (Leyla) (TV Dizisi)
2015 – O Aşk Benim (TV Dizisi)
2010 – Mükemmel Çift (Jülide Bozoğlu) (TV Dizisi)
2010 – Küçük Sırlar (Müge) (TV Dizisi)
2010 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Mülkiye Müfettişi) (TV Dizisi)
2009 – Hesaplaşma (TV Dizisi)
2009 – Son Bahar (Eda) (TV Dizisi)
2007-2008 – Annem (Ayşe) (TV Dizisi)
2018 – Dudullu Postası (TV Dizisi)
2017-2018 – Kalp Atışı (Esra) (TV Dizisi)
2017 – Aşk ve Mavi (Yüksel Karahan) (TV Dizisi)
2017 – Arada (Sinema Filmi)
2016 – Bu Şehir Arkandan Gelecek (Belgin) (TV Dizisi)
2005 – Aşk Yolu (Feraye) (TV Filmi)
2004 – Balans ve Manevra (Zeynep) (Sinema Filmi)
2003 – Ölümsüz Aşk (Şenay) (TV Dizisi)
2003 – Yazı Tura (Nazan) (Sinema Filmi)
2015 – Sen Benimsin (Şefika Toprak) (TV Dizisi)
2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Deniz Yüzbaşı) (Sinema Filmi)
2005 – Kanlı Düğün (Leyla) (TV Dizisi)
2005 – Emret Komutanım (Yüzbaşı Deniz) (TV Dizisi)
2015 – Gecenin Kraliçesi (Hüma) (TV Dizisi)
2015 – Acil Servis (Yeşim) (TV Dizisi)
2013 – Tozlu Yollar (Pınar) (TV Dizisi)
2013 – Fatih (Gülbahar Hatun) (TV Dizisi)
2012 – Eve Düşen Yıldırım (Şayeste) TV Dizisi)
2011 – Karakol – Herkes Adalet İster (Ayşe) (TV Dizisi)