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Giriş Tarihi: 24.3.2021 01:42 Son Güncelleme: 24.3.2021 01:42

son bölüm izle! Evdeki herkes bu yeni ’i şaşkınlıkla izliyor

Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Evdeki herkes bu yeni Gülben’i şaşkınlıkla izliyor

ekranlarında Salı günleri yayınlanan dizisi 27. son bölümle diziseverlerin izlemesine sunuldu. Dizinin son bölümünde Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir ’le karşılaşıyor. Öte yandan son bölümün televizyonlardaki yayınını kaçıran diziseverler “” şeklinde araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özet detayları.

Masumlar Apartmanı 27. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyenler "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıdaki link aracılığıyla Masumlar Apartmanı son bölümün tamamını, kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

https://www.trtizle.com/diziler/masumlar-apartmani



MASUMLAR APARTMANI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.



Neriman ise Gamze'nin yaşadığı bir soruna çözüm bulmak isterken kendi başını belaya sokar. Müdürün Han'ı araması üzerine gelişen olaylar, Neriman'ı zor durumda bırakırken, Han ve Ege'yi karşı karşıya getirir.

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Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Evdeki herkes bu yeni Gülben’i şaşkınlıkla izliyor
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