Masumlar Apartmanı son bölüm izle! Evdeki herkes bu yeni Gülben’i şaşkınlıkla izliyor

Masumlar Apartmanı 27. son bölümle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonlarda yayınlanan son bölümünü izleyemeyenler "Masumlar Apartmanı son bölüm izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Masumlar Apartmanı son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
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Safiye, tren garından döndükten sonra evde bambaşka bir Gülben'le karşılaşır. Gülben, yaşadıklarının yıkımıyla baş edebilmek için hiç umulmadık bir yöntem bulmuştur. Evdeki herkes bu "yeni" Gülben'i şaşkınlıkla izlerken, Han ve İnci arasındaki gerilim de artmaya devam eder. Gülben'in başına gelenlerden Esra ve Esat'ı sorumlu tutan Han, tüm köprüleri yakacak bir adım atar.