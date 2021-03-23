MSA nedir ve ne demek? Xiaomi telefonda MSA durduruldu hatası çözümü nasıl yapılır?

Xiaomi MSA durduruldu hatası pek çok kullanıcı tarafından sorgulanıyor. Sabah saatleri itibarıyla bu sorunla karşılaşan cihaz kullanıcıları sorunun çözümüne yönelik bilgi edinmek istiyor. Uygulamaların çalışmasını engelleyen bu durum ile birlikte Xiaomi telefonda MSA durduruldu hatası çözümü nasıl yapılır? MSA nedir, ne demek?
Sabah saatleri itibarıyla Xiaomi MSA durduruldu hatası pek çok kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. MSA sorunu cihazdan cihaza farklı yollarla çözüme kavuşturulabilirken kullanıcıların sorunun kaynağına ve çözüme yönelik bilgilere ulaşmak istiyor.
İşte Xiaomi MSA durduruldu hatası çözümü!
XİAOMİ MSA DURDURULDU HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?
Xiaomi MSA durduruldu hatasının çözümü için ilk yapılması gereken işlem, Google Play Store'dan "Android System WebView" uygulamasını bulmak olacaktır. Bu uygulama bulunduktan sonra son versiyonuna güncellemek çözüme katkı sağlayacaktır.
İkinci bir çözüm yolu ise Ayarlar > şifreler ve güvenlik > yetkilendirme ve geri alma bölümünden MSA'nın durumunu değiştirmek olacaktır. Bu çözüm yolu tam etki sağlamayabilir.