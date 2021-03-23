Ünlü oyuncu Açelya Elmas kimdir, hastalığı nedir? Naz Elmas'ın ablası Açelya Elmas kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyuncu Açelya Elmas hastalığı, yaşı ve hayatına dair birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ünlü oyuncuyla ilgili olarak "Açelya Elmas kimdir, hastalığı nedir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Açelya Elmas dört kez yendiği kanser hastalığı ile beraber iki kez ise ilik nakli olmuş ve bu amansız hastalıkla çok uzun süre boyunca mücadelesini sürdürmüştü. Açelya Elmas 2003 tarihinden itibaren bu hastalıkla karşı karşıya gelmiştir.
NAZ ELMAS'IN ABLASI AÇELYA ELMAS KİMDİR, HASTALIĞI NEDİR?
Bir döneme damga vuran yapım Deli Yürek'te oyunculuk kariyerine adım atan ve ardından birçok farklı yapımda boy gösteren ünlü oyuncu Açelya Elmas, 2003 senesinden bu yana dört kez kanser hastalığı ile karşı karşıya gelmiştir. 1977 tarihinde dünyaya gelen ünlü isim Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. Başarılı oyuncu şimdilerde ise hastalığı ve yaşı gibi detaylarla vatandaşların gündemindeki yerini alıyor.
Açelya Elmas 25 Mayıs 1977 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır.2003'ten beri dört kez kanser teşhisi ile tedavi gören Açelya Elmas, bir döneme damga vuran "Deli Yürek" dizisiyle oyunculuk kariyerine başlamıştı.
AÇELYA ELMAS'IN YER ALDIĞI PROJELER
Ruhsar Melek
Eyvah Babam Melis
Deli Yürek Gonca
Umut Yolcuları
Gittiğin O Gün
Eyvah Kızım Büyüdü Melis
Koçum Benim Burcu Sezgin
Cabbar
Kurşun Yarası
Ihlamurlar Altında Ceyda
Karınca Yuvası
Kara İnci
Nene Hatun Nene Hatun
Lale Devri Ece
Su ve Ateş Zeynep
Karagül Elif Yıldız
Birleşen Gönüller Seda