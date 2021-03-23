Ünlü oyuncu Açelya Elmas kimdir, hastalığı nedir? Naz Elmas'ın ablası Açelya Elmas kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Başarılı oyuncu Açelya Elmas hastalığı, yaşı ve hayatına dair birçok detayla gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ünlü oyuncuyla ilgili olarak "Açelya Elmas kimdir, hastalığı nedir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?" soruları yanıt aramaya başladı. Açelya Elmas dört kez yendiği kanser hastalığı ile beraber iki kez ise ilik nakli olmuş ve bu amansız hastalıkla çok uzun süre boyunca mücadelesini sürdürmüştü. Açelya Elmas 2003 tarihinden itibaren bu hastalıkla karşı karşıya gelmiştir.

NAZ ELMAS'IN ABLASI AÇELYA ELMAS KİMDİR, HASTALIĞI NEDİR?

Bir döneme damga vuran yapım Deli Yürek'te oyunculuk kariyerine adım atan ve ardından birçok farklı yapımda boy gösteren ünlü oyuncu Açelya Elmas, 2003 senesinden bu yana dört kez kanser hastalığı ile karşı karşıya gelmiştir. 1977 tarihinde dünyaya gelen ünlü isim Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. Başarılı oyuncu şimdilerde ise hastalığı ve yaşı gibi detaylarla vatandaşların gündemindeki yerini alıyor.