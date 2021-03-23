Çukur final tarihi ile ilgili şok iddia! Çukur ne zaman final yapacak? Son dört bölüm!

Çukur final tarihi dizinin izleyenleri tarafından merakla bekleniyor. Daha önce başarılı oyuncu kadrosu yaptıkları canlı yayında uzun soluklu dizinin ekranlara veda edeceği o tarihi vermişti. Çukur final iddialarını doğrular nitelikte yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama ise bulunmazken "Çukur final mi yapacak, ne zaman soruları da bu noktada yanıt arıyor.
ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Dört sezondur hız kesmeden yayın hayatına devam eden ve beğeniyle takip edilen Show Tv dizisi oyuncuları daha önce sosyal medyada yaptığı bir canlı yayında sevilen yapımın 125. Bölümünde ekranlara veda edeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda yapımın yayın günü olan Pazartesi dizinin izleyenleri detayları araştırmaya başladı.
ÇUKUR İZLEYENLERİNE BÜYÜK ŞOK!
Show Tv'nin başladığı günden bu yana büyük yankı uyandıran ve oyuncu kadrosuyla her daim adından söz ettirmeyi başaran dizisi Çukur bu kez ise final kararı ile gündeme geldi.
Dört sezon boyunca Show Tv ekranlarında yayın hayatına devam eden dizinin 125. bölümü ile ekranlara veda edeceği açıklaması oyuncu kadrosunun canlı yayınında duyurulmuştu. Bu kapsamda eğer yayıncı kuruluş bu kararını sürdürürse 10 Mayıs gibi projenin vedasının gerçekleşeceği söylentiler arasında yer alıyor.
Yani Çukur planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerasını bitirecek...
ÇUKUR DİZİSİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER!
Çukur, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi...
Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.
Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.
Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.
Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.
Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.
Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.
Cumali Koçovalı (Amca) / Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.
Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.
Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.
Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.
Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.
Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.
Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.
Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.
Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.
Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.
Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.
Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.