Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?





Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.