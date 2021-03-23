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Haberler Medya Haberleri Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 23.3.2021 21:59 Son Güncelleme: 23.3.2021 21:59

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Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

ekranlarında yayınlanan yarışmasında bu hafta eleme adayı olarak seçilen yarışmacı ile ilgili detaylar kimdir, kaç yaşında, , , evli mi? gibi sorularla araştırılmaya devam ediyor. Merak edilen Survivor Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de haftanın eleme adayları arasında yer alan Survivor Aleyna Çalışkan ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Aleyna Çalışkan kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularıyla araştırmalar yapılıyor.

SURVIVOR ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ, NERELİ, EVLİ Mİ?

Survivor Aleyna Çalışkan ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve biyografik bilgiler şöyle;


SURVIVOR ALEYNA ÇALIŞKAN KİMDİR?

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında doğmuştur. Üniversite öğrencisi olan Aleyna 1.67 boyunda ve 53 kilodur


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşımdan beri sporla ilgileniyor. Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna'nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor. Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.


ALEYNA ÇALIŞKAN EVLİ Mİ?

Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosuna yedeklerden katılan Aleyna Çalışkan'ın kim olduğu herkes tarafından sorgulanmaya başladı. Güzelliğiyle dikkat çeken yarışmacının evli mi olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Henüz 22 yaşında olan Aleyna Çalışkan'ın medeni hali bekârdır. Kariyerinde IFBB Bikini Fitness Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.

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Survivor Aleyna Çalışkan kimdir? Survivor Aleyna Çalışkan kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?
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