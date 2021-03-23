Survivor Batuhan kimdir? Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?





BATUHAN KARACAKAYA MESLEĞİ NE?

Batuhan Karacakaya başarılı bir oyuncudur. Genç isim, Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer almaktadır. Batuhan Karacakaya, mesleğiyle ilgili katıldığı programlar ve verdiği röportajlarda sık sık konuşmuştur. Batuhan Karacakaya ayrıca 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya'nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.