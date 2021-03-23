Acun Ilıcalı açıkladı: Bu yılın Survivor Birleşme Partisi’ne kim gelecek? Survivor Birleşme Partisi ne zaman?

Survivor Birleşme Partisi için heyecan dorukta! Hem yarışmacıların hem izleyicilerin ilgiyle takip ettiği programın klasikleşen eğlencesi moral ve motivasyon yükseltmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Öte yandan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden partiye katılacak dünyaca ünlü ismi de açıkladı. Buna göre; Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Bu yılın Survivor Birleşme Partisi'ne kim gelecek?
Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' İfadeleriyle açıkladı.
ACUN ILICALI INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI
"Swalla ve Savage Love şarkılarının arkasındaki büyük isim, dünyaca ünlü şarkıcı Jason Derulo, Survivor birleşme partisinde sahne alacak ve en sevilen şarkılarını seslendirecek."
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NEDİR, NASIL OLUYOR?
Her yıl iki ayrı takım olarak mücadeleye başlayan Survivor yarışmacıları, birkaç ay geçtikten sonra bireysel mücadeleye başlıyor ve adalar birleşiyor. Tüm yarışmacılar bir arada yaşıyor. Bu mücadele öncesinde ise geçen süre zarfında zor şartlar altında ter döken yarışmacılar için parti düzenleniyor. Yarışmacıların hem doyasıya yemek yediği, müzik dinlediği, dans ettiği bir birleşme partisi adında eğlence düzenleniyor. Yarışmacılar motive olurken, izleyiciler de bu eğlenceye şahit oluyor.