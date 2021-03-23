Acun Ilıcalı açıkladı: Bu yılın Survivor Birleşme Partisi’ne kim gelecek? Survivor Birleşme Partisi ne zaman?

Survivor Birleşme Partisi için heyecan dorukta! Hem yarışmacıların hem izleyicilerin ilgiyle takip ettiği programın klasikleşen eğlencesi moral ve motivasyon yükseltmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Öte yandan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden partiye katılacak dünyaca ünlü ismi de açıkladı. Buna göre; Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Bu yılın Survivor Birleşme Partisi'ne kim gelecek?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı canlı yayında birleşme partisinin tarihini ''Birleşme partisi de 27-28 Mart'ta olacak, çekim 25-26 Mart olur, 2 hafta kaldı. Çok da güzel bir parti olacak inşallah. 28'i parti olur.'' İfadeleriyle açıkladı.