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Giriş Tarihi: 23.3.2021 20:36 Son Güncelleme: 23.3.2021 20:36

kimdir? Survivor Gonca kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

Survivor Gonca kimdir? Survivor Gonca kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

ekranlarında yayınlanan yarışmasında bu hafta eleme adayı olarak seçilen yarışmacı ile ilgili detaylar kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? gibi sorularla araştırılmaya devam ediyor. Merak edilen Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Sırvivor 2021'de haftanın eleme adayları arasında yer alan Survivor Gonca Kakar ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularıyla araştırmalar yapılıyor.

SURVIVOR GONCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ, NERELİ, EVLİ Mİ?

Survivor Gonca ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve biyografik bilgiler şöyle;



Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımının yarışmacısı olan Gonca Kakar'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumludur. Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu.


SURVIVOR GONCA BOYU KAÇ - EVLİ Mİ?

1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor. Gonca Kakarın medeni durumuyla ilgili bilgi bulunmuyor.

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Survivor Gonca kimdir? Survivor Gonca kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?
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