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Giriş Tarihi: 23.3.2021 21:53 Son Güncelleme: 23.3.2021 21:53

Hanzade kimdir? kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

ekranlarında yayınlanan yarışmasında bu hafta eleme adayı olarak seçilen yarışmacı ile ilgili detaylar Hanzade kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? gibi sorularla araştırılmaya devam ediyor. Merak edilen kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de haftanın eleme adayları arasında yer alan Survivor Hanzade Ofluoğlu ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularıyla araştırmalar yapılıyor.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ, NERELİ, EVLİ Mİ?

Survivor Hanzade ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve biyografik bilgiler şöyle;



Bir süre 'Yok Böyle Dans'ta sunuculuk yapan Ofluoğlu, daha sonra da Survivor'da aynı görevi üstlendi. Acun Medya'da 5 yıl sunuculuk yaptıktan sonra sporla ilgilenmeye başladı ve 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor.

Survivor 2021 Gönüllüler Takımında yer alan Hanzade, Survivor 2021 fragmanında 'Yıllar önce sundum, şimdi yarışmaya geliyorum. Aradaki farkı sizde göreceksiniz' şeklinde konuştu.


SURVIVOR HANZADE EVLİ Mİ?

Eski soyadı Durmuş olan Hanzade, 2008 yılından beri beraber olduğu Saygun Ofluoğlu ile 2011 yılında evlendi ve 10 yıldır evliler. Saygun Ofluoğlu Amerikan Futbolu koçudur.


SURVIVOR HANZADE HASTALIĞI NEDİR?

Survivor Hanzade yarışmada hastalığının obsesif kompülsif bozukluk (OKB) olduğunu açıkladı. 2,5 sene süre bu süreçte 1 sene boyunca evden hiç çıkamadığını belirten Ofluoğlu yaşadığı zorlukları anlattı.

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Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?
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