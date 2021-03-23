Survivor Hanzade kimdir? Survivor Hanzade kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi?

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de haftanın eleme adayları arasında yer alan Survivor Hanzade Ofluoğlu ile ilgili detaylar merak edilerek Survivor Hanzade kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, nereli, evli mi? sorularıyla araştırmalar yapılıyor.

SURVIVOR HANZADE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, BOYU KAÇ, NERELİ, EVLİ Mİ?

Survivor Hanzade ile ilgili merak edilen tüm detaylar ve biyografik bilgiler şöyle;