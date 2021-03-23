Dün geceki Survivor ödül oyunu kim kazandı? 22 Mart 2021 Survivor voleybol maçını kim kazandı, ödülü nedir?

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde birleşme partisine sayılı günler kala ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıyasıya geçen bir ödül oyunu oynandı. Denize kurulan parkurda yapılan oyunu ünlüler ve gönüllüler takımları arasında geçen kıran kırana mücadele sonrasında en önce hedeflenen sayıya ulaşan takım ödülü almaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından yarışmanın takipçileri merakla Survivor ödül oyunu kim kazandı? şeklindeki soruya yanıt aramaya başladı.
22 Mart 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde ödülü oyununu kazanan takım ve diğer tüm detaylara ilişkin ayrıntılar şöyle;
Survivor 2021'de önceki gece ada konseyinde gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın eleme adayı olarak seçilmesinin ardından bugün ekranlara gelen son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda Karayip denizi üzerine kurulmuş olan parkurda karşı karşıya geldi. Oldukça fazla fiziki ve psikolojik dayanıklılık gerektiren oyunda her iki takımda skoru eşitleyen, yüksek performans grafiği çizdi.
Ünlüler takımının önde götürdüğü ve zaman zaman farkın 2'ye 3'e çıktığı ödül oyununda gönüllüler takımı 10. Sayıya ilk ulaşanın kazanacağı ödül oyununu 2 sayı geriden gelerek Berkay ve Batuhan'ın oynadığı oyunla 9-9'a getirmeyi başardı. Böylelikle son oyuna beraberlikle gelen ünlüler ve gönüllüler takımları bayrak mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Ünlülerde İsmail - Merve, gönüllüler takımında ise Reşat - Aleyna Kalaycıoğlu bayrak mücadelesinde kozlarını paylaştı atış yapılacak olan parkura gönüllüler takımından Reşat çıktı ve önü yakalayan İsmail'e fırsat vermeden en fazla başarılı atışı yaparak ödülü gönüllüler takımına kazandırdı.
22 Mart ödül oyununu kazanan gönüllüler takımı 1 hafta tuvalet kullanma ve yemek yeme ödülünün sahibi oldu.
Survivor 2021 son bölümde Acun Ilıcalı - İlayda ile gönüllüler takımında Ayşe - Aleyna arasında volayebol maçı mücadelesi yaşandı. takımlar şuan 2-2'lik skorla berabere devam ediyordu. Oyunun son setinde ise Ayşe ve Aleyna farkı açarak maçı kazandı ve ödülü kazandı.