Survivor’da kim elendi? 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İletişim ödülünü kazanan takım...

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülü ve eleme konseyi heyecanı hakim oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasından en başarılı performans göstereni iletişim ödülü oyununu kazanan taraf oldu. Öte yandan bugünkü eleme konseyinde Gonca, Hanzade ve Aleyna Çalışkan'a ek olarak Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı 11. Hafta SMS sıralaması sonuçlarıyla birinci seçilen ismin seçeceği 1 isim adaya veda etme tehlikesi yaşayacak. Bu bilgiler ışığında yarışmanın yakın takipçileri Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 11. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;