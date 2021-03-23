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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:59 Son Güncelleme: 24.3.2021 17:59

’da kim elendi? 23 Mart ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım

Survivor’da kim elendi? 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım

’in uzun soluklu yarışma programı son bölümde, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında iletişim ödülü oyunu ve son dakika eleme konseyi heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde ünlüler takımından ve gönüllüler takımından ile eleme adayı olarak seçilmişti. yapımcılığı ve hakemliğinde gerçekleşen yarışmanın bugünkü eleme konseyinde her iki takımın 11. Hafta Survivor SMS sıralaması birincileri tarafından 2 isim daha potaya gönderildi. Öte yandan dünkü ada konseyinde Acun Ilıcalı’nın noter onayıyla açıkladığı SMS oylaması sonuçlarına göre 1 kişi adaya veda etti. Bu bilgilerle izleyicler, Survivor’da kim elendi, iletişim oyununu kim kazandı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtları ve tüm son dakika detayları.

Acun Ilıcalı yapımcılığı ve hakemliğinde TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülü ve son dakika eleme konseyi heyecanı hakim oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasından en başarılı performans göstereni iletişim ödülü oyununu kazanan taraf oldu. Öte yandan bugünkü eleme konseyinde Gonca, Hanzade ve Aleyna Çalışkan'a ek olarak Acun Ilıcalı'nın açıkladığı 11. Hafta SMS sıralaması sonuçlarıyla ünlüler ve gönüllüler takımlarından birinci seçilen isimlerin seçtiği 2 isim adaya veda etme tehlikesi yaşadı. Bu bilgiler ışığında yarışmanın yakın takipçileri son dakika Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA - SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 11. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;



SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi heyecanından önce ünlüler ve gönüllüler takımları arasında çekişmeli bir iletişim ödülü oynandı, aile ve sevdikleriyle son iletişim ödülünden bu yana görüşemeyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele gösterdi. Gonca'nın küçük bir sakatlık yaşadığı oyunda Aleyna Çalışkan, skoru 4-4'e getirmeyi başardı.


Çekişmeli ve skor bazında dengeli devam eden iletişim oyununda Çağrı ve Dora arasındaki mücadelede Dora başarılı olarak skoru 5-4 'e taşıdı. Ardından İsmail ile Reşat, zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede İsmail kazandı ve skoru 5-5'lik beraberliğe taşıdı. İletişim oyununda Melis ve Aleyna çalışkan bir sonraki karşılaşmanın isimleri oldu ve bu mücadele sonunda Melis kazandı ve skoru 6-5 olarak güncelledi.



Bir sonraki oyunda Steven ve Sergen kozlarını paylaştı, mücadelenin sonunda Sergen atışlarda başarılı olarak skoru ünlüler takımı lehine 2 farka çıkardı ve 7-5 olarak belirledi. Ünlüler takımının üstün olduğu oyunda Ayşe ve Gonca karşı karşıya geldi, bu mücadelede kazanan Gonca oldu ve skoru 8-5'e çıkardı. Çağrı ve Poyraz'ın karşılaştığı oyunda kazanan Poyraz oldu ve skoru 8-6 olarak güncelledi. Diğer bir oyunda Merve Aydın ile Aleyna Kalaycıoğlu karşılaştı, kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu ve skor 1 farka inerek 8-7'ye ulaştı. Batuhan ve Dora'nın karşılaştığı oyunda Batuhan kazanarak skoru 9-7'ye getirdi. Bir sonraki oyunda takımların seçtiği en iyiler parkura çıktı ünlüler takımından Melis ve gönüllüler takımından Aleyna Kalaycıoğlu'nun mücadelesinde Melis atışlarda başarılı oldu ve ünlüler takımı iletişim ödülünü kazanan takım oldu.

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

23 Mart 2021 tarihinde yapılan eleme konseyinde açıklanan 11. Hafta SMS oylamasıyla, en fazla oy alan isimler Survivor 11. Hafta SMS birincisi olarak seçildi.

SMS birincileri;

Ünlüler takımında

  • ÇAĞRI

Gönüllüler takımında

  • POYRAZ

oldu.

Ünlüler takımının SMS birincisi olan Çağrı, eleme adayı olarak Batuhan'ı seçerken, gönüllüler takımı SMS birincisi olan Poyraz ise Ayşe'yi seçerek eleme potasına gönderdi.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • GONCA KAKAR - Ünlüler Takımı
  • HANZADE OFLUOĞLU - Gönüllüler Takımı
  • ALEYNA ÇALIŞKAN - Gönüllüler Takımı
  • BATUHAN KARACAKAYA - Ünlüler Takımı
  • AYŞE YÜKSEL - Gönüllüler Takımı

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Zorlu geçen iletişim oyununu ünlüler takımının kazanarak aile ve sevdikleriyle görüşmesinin ardından sıra gecenin en önemli anlarına geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde tekrar toplandı. Noter onayıyla Acun Ilıcalı tarafından açıklanan 11. Hafta Survivor SMS sıralaması sonuçlarına göre eleme adayları Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Batuhan ve Ayşe arasından en az SMS oyuna sahip olan Gonca, elenerek adaya veda eden isim oldu.

SURVIVOR 11. HAFTA SMS SIRALAMASI

Noter onayıyla Survivor 11. Hafta SMS sırlaması sonuçları açıklandı. İşte ünlüler ve gönüllüler takımları 11. hafta SMS sıralamaları

ÜNLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI

10 - Gonca
9 - Öykü
8- Merve
7- Sergen
6 - Melis
5 - Doğan
4 - İlayda
3 - Batuhan
2 - İsmail
1 - Çağrı



GÖNÜLLÜLER TAKIMI SMS SIRALAMASI

9 - Steven
8 - Aleyna
7 - Berkay
6 - Hanzade
5 - Aleyna Ç.
4 - Reşat
3 - Dora
2 - Ayşe
1 - Poyraz

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Survivor’da kim elendi? 23 Mart SMS oy sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim elendi, kim gitti? İşte İletişim ödülünü kazanan takım
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