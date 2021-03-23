Doya Doya Moda All Star yeni jürisi Umut Eker kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Umut Eker'in hayatı!

Umut Eker son günlerin en çok gündeme gelen popüler isimleri arasındaki yerini aldı. Birçok programda moda danışmanı olarak jüri üyeliği görevini üstlenen Umut Eker kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Son olarak Doya Doya Moda'nın yeni jürisi olan Umut Eker hayatı ile ilgili sorgulamalar da hız kazandı. Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.
Umut Eker son günlerin merak edilen ünlü isimleri arasında bulunuyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda All Star yarışmacısı olarak gündeme gelen Umut Eker hayatı ile ilgili detaylar şöyle;
Umut Eker, 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Açık Öğretim Fakültesinde Bankacılık ve Sigortacılık bölümünde başlamış ancak bankacı olmak istemediği için okulu da stajı da yarıda bırakmış. Eker ünlü bir firmaya girerek mağazada satış temsilcisi olmayı tercih etmiştir. Umut Eker model ve stil danışmanı olan Umut Eker daha önceden Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyeliği yapmıştı. Bu sırada manken Didem Soydan tarafından fark edilerek çalışma alanını değiştirmiştir. Tarkan, Emre Altuğ, Ziynet Sali gibi ünlü isimlere stil danışmanlığı yapmıştır.
Dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Eker, ilk dövmesini 17 yaşında yaptırmış ve o yaştan sonra yaşadığı özel anıları vücuduna kazımış. Eker'in R harfini söyleyememesi ona ayrı bir sempatiklik katmıştır.