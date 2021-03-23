Yol Arkadaşım filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer: Yol Arkadaşım konusu ne, oyuncuları kim?

Yol Arkadaşım filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer bu akşam televizyonda yayınlanacak olması dolasıyla araştırılıyor. BKM Mutfak'tan tanınan isimlerin başrolde olduğu yapımın komik sahneleri izleyenleri kahkahaya boğacak. Yapımda Onur ve Şeref'in çıktıkları yolculukta başlarından geçen birbirinden komik olaylar anlatılıyor. İşte Yol Arkadaşım filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer bilgisi!

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak.

Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yol Arkadaşım filminin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oğuzhan Koç

İbrahim Büyükak

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Muharrem Bayra

Toygan Avanoğlu

Eser Yenenler

Dilber Ay