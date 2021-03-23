Yol Arkadaşım filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer: Yol Arkadaşım konusu ne, oyuncuları kim?

Yol Arkadaşım filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer bu akşam televizyonda yayınlanacak olması dolasıyla araştırılıyor. BKM Mutfak'tan tanınan isimlerin başrolde olduğu yapımın komik sahneleri izleyenleri kahkahaya boğacak. Yapımda Onur ve Şeref'in çıktıkları yolculukta başlarından geçen birbirinden komik olaylar anlatılıyor. İşte Yol Arkadaşım filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer bilgisi!
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak.
Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
Yol Arkadaşım filminin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.
Oğuzhan Koç
İbrahim Büyükak
Emre Kınay
Eda Ece
Aslı Bekiroğlu
Bahar Şahin
Muharrem Bayra
Toygan Avanoğlu
Eser Yenenler
Dilber Ay