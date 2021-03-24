Benim Adım Melek bugün, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı ile Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 yayın akışında görülen 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda maçı ile birlikte Benim Adım Melek bugün var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi pek çok sorunun yanıtı sorgulanır hale geldi. Başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Benim Adım Melek 58.bölüm fragmanı da yayınlandı. Buna göre; Benim Adım Melek neden yok, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı ile dizinin yeni bölüm detayları!

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mithat ve Seyran, Gülce'nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan'dan yardım ister ama ne Gülce'den ne de Erdal'dan bir iz yoktur. Zümrüt'ü Halfeti'de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali'yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Ömer, karısı Defne'nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay'ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan'ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan'dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda'ya ne ceza kesecek?