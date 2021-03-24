Benim Adım Melek bugün, bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı ile Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 yayın akışında görülen 2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda maçı ile birlikte Benim Adım Melek bugün var mı, neden yok, yeni bölüm ne zaman gibi pek çok sorunun yanıtı sorgulanır hale geldi. Başrollerinde Kutsi ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı Benim Adım Melek 58.bölüm fragmanı da yayınlandı. Buna göre; Benim Adım Melek neden yok, yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı ile dizinin yeni bölüm detayları!
Mithat ve Seyran, Gülce'nin babası ile gittiği haberiyle yıkılırlar. Mithat, avukat İhsan'dan yardım ister ama ne Gülce'den ne de Erdal'dan bir iz yoktur. Zümrüt'ü Halfeti'de bulacağını düşünen Cumali yanına Seyitali'yi de alarak yola çıkar. Cumali, Zümrütsüz perişanken Defne de olanlardan dolayı kendisini suçlar. Ömer, karısı Defne'nin arkasında durur ve onu destekler. Kenan, çukura attığı Alpay'ı ölüme doğru gönderirken Funda öyle bir şey der ki Kenan'ın son anda kafası karışır. Ama ne olursa olsun Alpay, Kenan'dan kurtulamayacaktır. Kenan, Alpay ve Funda'ya ne ceza kesecek?
İkra yuva özlemi ile abisini aramaya devam eder. Kerem Mardin'de İkra'nın abisini bulmaya gitmek için hazırdır. İkra'nın abisi gerçekten Mardin'de midir? Konağı terk eden Ömer ve Defne, Zümrüt'ün gidişinden sonra konağa dönecek mi?
Benim Adım Melek 58. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
BENİM ADIM MELEK BU AKŞAM VAR MI?
Benim Adım Melek dizisi her hafta TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamları seyircisiyle buluşuyor. Yayın akışına göre normalde 20.00'de başlayan dizi 22.00'da görülüyor. Benim Adım Melek dizisinin bu hafta ekrana gelmesi gereken yayın saatinde "2022 Dünya Kupası Türkiye-Hollanda Grup Eleme Maçı " yayınlanacak. Bu nedenle 24 Mart Çarşamba saat 20:00'de Benim Adım Melek dizisi yayınlanmayacak. Maç sonrası yeni bölüm özetsiz bir şekilde ekranlarda olacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 24 MART 2021 ÇARŞAMBA
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.30 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" Canlı 1. Devre
20.45 Devre Arası
21.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Türkiye-Hollanda" Canlı 2. Devre
22.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.30 Yerli Dizi
03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)