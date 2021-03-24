Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncuları | Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Almanya'da yaşamını boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'ün hikayesinin anlatıldığı Berlin Kaplanı filmi bu akşam Star Tv ekranlarında olacak. Ayhan Kaplan karakterinin hikayesinin anlatıldığı filmin başrolünde Ata Demirer yer alıyor. 2012 yılı yapımı film vizyona girdiği zaman da büyük ilgi görmüştü. Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? İşte Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncuları

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri hem Almanya hem de Türkiye'de gerçekleşen filmde bine yakın figüran rol aldı. Berlin Kaplanı filmindeki sahneler genellikle Antalya'da çekilmiştir.

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir; ve bu da çok uzak değildir...

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Berlin Kaplanı oyuncuları arasında Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Nihal Yalçın, Özlem Türkad ve Cemil Özbayer gibi isimler yer alıyor.