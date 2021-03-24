Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncuları | Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 16:58

filmi konusu ve oyuncuları | , konusu nedir, oyuncuları kimler?

Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncuları | Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan filmi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Başrolünde Ata Demirer’in yer aldığı dizide Ata Demirer, Ayhan Kaplan karakterini canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu film 2012 yapımı olmaktadır. ? İşte Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Almanya'da yaşamını boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'ün hikayesinin anlatıldığı Berlin Kaplanı filmi bu akşam Star Tv ekranlarında olacak. Ayhan Kaplan karakterinin hikayesinin anlatıldığı filmin başrolünde Ata Demirer yer alıyor. 2012 yılı yapımı film vizyona girdiği zaman da büyük ilgi görmüştü. Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? İşte Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncuları

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri hem Almanya hem de Türkiye'de gerçekleşen filmde bine yakın figüran rol aldı. Berlin Kaplanı filmindeki sahneler genellikle Antalya'da çekilmiştir.

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir; ve bu da çok uzak değildir...

BERLİN KAPLANI OYUNCULARI

Berlin Kaplanı oyuncuları arasında Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Necati Bilgiç, Nihal Yalçın, Özlem Türkad ve Cemil Özbayer gibi isimler yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncuları | Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi, konusu nedir, oyuncuları kimler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA