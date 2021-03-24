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Giriş Tarihi: 24.3.2021 17:31 Son Güncelleme: 24.3.2021 17:31

bu akşam var mı, yok mu? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Tv8 ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümün bugün yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekti. Her hafta Çarşamba günü izleyenlerini televizyon ekranlarına kilitleyen yapımın bu haftaki bölümü heyecanla beklenirken bu durumla beraber “Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı, yok mu, neden yok?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapımın 37. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmazken Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Merak ediliyor. Yayıncı kuruluş tarafından henüz konuyla alakalı bir açıklama ise gelmedi.

Ekranların fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ile her hafta Çarşamba günü ekranlara gelirken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada "Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı, yok mu, neden yok?" sorularına ait yanıt araştırılmaya başladı. Sürükleyici senaryosuyla izleyenleri her hafta ekranlara kilitleyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu hafta kolaj bölümüyle ekranlara geleceği duyurulurken bunun nedeni ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ile bu hafta izleyenleri ile buluşamayacak. 2019'da yayın hayatına başlayan yapım bu hafta kolaj bölümü ile yayınlanacak. Tv8 yayın akışı ile beraber yapımın sıkı takipçileri bu kararın nedenini merak ediyor.

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam saat 20:00'de Doğduğun Ev Kaderindir dizisi kolaj bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmezken yapımın henüz 37. bölüm fragmanı da yayınlanmadı.

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TV8 YAYIN AKIŞI BUGÜN 24 MART 2021

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / KOLAJ

00:15 Kırmızı Oda

02:30 Doya Doya Moda

04:30 Survivor Panorama

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Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?
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