Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı, yok mu? Tv8 yayın akışı ile Doğduğun Ev Kaderindir bugün neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Ekranların fenomen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ile her hafta Çarşamba günü ekranlara gelirken bu hafta dizinin yeni bölümünün yayın akışı içerisinde yer almıyor oluşu dikkatleri üzerine çekti. Bu noktada "Doğduğun Ev Kaderindir bugün var mı, yok mu, neden yok?" sorularına ait yanıt araştırılmaya başladı. Sürükleyici senaryosuyla izleyenleri her hafta ekranlara kilitleyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin bu hafta kolaj bölümüyle ekranlara geleceği duyurulurken bunun nedeni ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ile bu hafta izleyenleri ile buluşamayacak. 2019'da yayın hayatına başlayan yapım bu hafta kolaj bölümü ile yayınlanacak. Tv8 yayın akışı ile beraber yapımın sıkı takipçileri bu kararın nedenini merak ediyor.