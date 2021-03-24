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Haberler Medya Haberleri Doya Doya Moda yarışmasında İvana Sert şoku! Doya Doya Moda’dan İvana Sert ayrıldı mı, neden yok, açıklama geldi mi?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 15:47 Son Güncelleme: 24.3.2021 15:49

Doya Doya Moda yarışmasında şoku! Doya Doya Moda’dan İvana Sert ayrıldı mı, neden yok, açıklama geldi mi?

Doya Doya Moda’da İvana Sert ayrıldı mı, neden yok? Doya Doya Moda All Star yarışmasına Ivana Sert yerine kim geldi?

Türkiye’de tanınan Sırp-Türk televizyoncusu, stilist, moda tasarımcısı , Doya Doya Moda jüri üyeliğini üstleniyordu. Yeni haftanın ilk gününde moda yarışmasını izlemek için televizyonu açan vatandaşlar ünlü ismi ekranda göremeyince İvana Sert ayrıldı mı, neden yok, açıklama var mı gibi sorulara yanıt aramaya başladı. All Star sezonununa geçiş yapan programa Ivana’nın yerine Umut Eker getirildi. Henüz ayrılık haberlerine ilişkin açıklama gelmese de Doya Doya Moda’dan İvana Sert ayrıldı ve yerine başkası gelmiş oldu.

Doya Doya Moda'da Ivana Sert'in ayrılık haberleri ile çalkalanırken konuya yönelik açıklamalar merak ediliyor. Şu an ismiyle yeni sezona devam eden yarışmada Ivana Sert'in ayrılık haberi gündeme bomba gibi düşerken yerine gelen isim belli oldu. Henüz 'in ayrılık sebebi belli olmazken yerine getirilen isim kendisi gibi modacı olan Umut Eker oldu.

DOYA DOYA MODA'DA İVANA SERT AYRILDI MI?

Tv8 ekranlarında kombinler ve yarışmacıları ile dikkat çeken Doya Doya Moda'da ayrılık rüzgarları var. Son olarak Kemal Doğulu yerine Ivana Sert getirilirken Ivana Sert'in de yarışmadan ayrılmasıyla yerine gelen yeni isim belli oldu. Doya Doya Moda'da İvana Sert ayrıldı ve yerine Umut Eker jüri koltuğuna oturdu.

Doya Doya Moda’da İvana Sert ayrıldı mı, neden yok? Doya Doya Moda All Star yarışmasına Ivana Sert yerine kim geldi?

İVANA SERT DOYA DOYA MODA'DAN AYRILDI MI, NEDEN YOK, AÇIKLAMA VAR MI?

Resmi bir açıklama bulunmasa da 22 Mart Pazartesi yayınlanacak bölümde Ivana Sert'in yerine Umut Eker, jüri koltuğunda yer alıyor.

Doya Doya Moda’da İvana Sert ayrıldı mı, neden yok? Doya Doya Moda All Star yarışmasına Ivana Sert yerine kim geldi?

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Sevilen programın jüri koltuğunda; Umut Eker, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu yer alıyor.

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Doya Doya Moda yarışmasında İvana Sert şoku! Doya Doya Moda’dan İvana Sert ayrıldı mı, neden yok, açıklama geldi mi?
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