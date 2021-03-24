EVE DÖNDÜ! Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2021 SMS sıralaması ile Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor eleme gecesi ile bir isim daha şampiyonluk hayallerine ve adaya veda etti. Her hafta Salı günü gerçekleşen ve heyecanın doruklarda yaşandığı elemede adaylar; Gonca, Hanzade, Aleyna Çalışkan, Batuhan Karacakaya, Ayşe Yüksel oldu. "Dün akşam SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti?" soruları yapımın sıkı takipçileri tarafınca sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. İşte Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı ve dün geceki bölüme ait detaylar…

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (23 MART 2021)

Parkurlardaki mücadele hız kesmeden devam ederken bu hafta dokunulmazlık oyunlarını iki takımın da kaybetmesinin üzerine iki takım da aday çıkartmak durumunda kaldı. Bu kapsamda SMS birincileri ile beraber belirlenen adaylarla toplamda beş yarışmacının kaderi izleyenlerin oylarıyla belirlendi. Bu kapsamda Survivor eleme ve SMS sıralaması gibi birçok detay da merak ediliyor.