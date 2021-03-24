Dün akşamın reyting sonuçları için geri sayım başladı! EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu... 23 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta Salı günü ekranlardaki yerini alan dizi, film ve programlar yepyeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bu noktada binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna ait yanıtı aramaya başlarken öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı gibi üç iddialı yapım arasından bu hafta zirvenin sahibinin kim olacağı merak ediliyor. İşte 23 Mart dünün reyting sonuçları…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!
Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen diziler dün akşam da yine ekran başında izleyenleriyle buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı gibi iddialı yapımlar arasından reytinglerde galip gelecek isim merakla beklenirken bugüne ait veriler 10.00-11.00 saatleri aralığında yayınlanacak.
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Henüz dün akşama ait sonuçlar erişime açılmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
Dün akşam Tv'de neler vardı?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Jack Racher
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Arka Sokalar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Hekimoğlu
23:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Bir Demet Tiyatro
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Kutsal Damacana 3: Dracoola
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Selçuk Tepeli
20:00 Baraj
23:45 Masumiyet
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Akıncı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:5 Doğru Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021