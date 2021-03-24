Dün akşamın reyting sonuçları için geri sayım başladı! EDHO, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu... 23 Mart 2021 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta Salı günü ekranlardaki yerini alan dizi, film ve programlar yepyeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Bu noktada binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren "Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna ait yanıtı aramaya başlarken öte yandan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı gibi üç iddialı yapım arasından bu hafta zirvenin sahibinin kim olacağı merak ediliyor. İşte 23 Mart dünün reyting sonuçları…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Her hafta izleyenlerini ekran başına kilitleyen diziler dün akşam da yine ekran başında izleyenleriyle buluştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu ve Masumlar Apartmanı gibi iddialı yapımlar arasından reytinglerde galip gelecek isim merakla beklenirken bugüne ait veriler 10.00-11.00 saatleri aralığında yayınlanacak.