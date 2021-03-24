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Giriş Tarihi: 24.3.2021 16:25

filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Gökdelen filmi konusu ne? Gökdelen filmi oyuncuları kim?

Beyazperdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarına taşınacak olan filmi için geri sayım başladı. Aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Nefes kesen sahnelerin yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Buna göre konusu ne, oyuncuları kim? İşte Gökdelen konusu ve oyuncuları!

Aksiyon türünde bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Gökdelen filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ünlü oyuncuları bünyesinde barındıran filmin yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber üstleniyor. Aksiyon filmlerinin aranan isimlerinden olan Dwayne Johnson filmde Will Sawyer karakterine hayat veriyor. İşte Gökdelen filmi konusu ve oyuncuları

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NE?

Will Sawyer, eski bir FBI Rehine Kurtarma Ekibi lideridir. Fakat artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Bu olay üzerine artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır. Yönetmen ve senarist koltuğunda "Yakar Top", "Bu Nasıl Aile?" ve "Merkezi İstihbarat" filmleriyle tanınan Rawson Marshall Thurber'ın oturduğu filmde Will Sawyer karakterini Jumanji: Vahşi Orman, Hızlı ve Öfkeli, San Andreas Fayı ile tanınan Dwayne Johnson yer alıyor.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han gibi isimler bulunuyor.

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Gökdelen filmi konusu ne? Gökdelen filmi oyuncuları kim?
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