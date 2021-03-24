Kardeşlerim dizisi oyuncuları merak edilmeye başlandı. Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu gibi isimlerin yer aldığı kadroda Kadir, Ömer, Asiye ve Emel karakterlerinin hikayesi anlatılıyor. Anne ve babalarını kaybettikten sonra birbirlerine sıkı sıkıya bağlanan kardeşlerin hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı Kardeşlerim dizisi oyuncuları kimler? ATV ile Kardeşlerim dizisi oyuncuları!

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

SU BURCU YAZGI COŞKUN - ASİYE EREN

17 yaşında. Sade, anaç, dürüst ve güçlü bir kız. Abileri ve küçük kız kardeşi Emel'e annelik yaparken, derslerine sıkı sıkı sarılan çalışkan bir kız. Üstelik sesi de çok güzel.

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Su Burcu Yazgı Coşkun 15 Nisan 2004 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusudur. Oyunculuğa 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

AYLİN AKPINAR - EMEL EREN

6 yaşında. Sevgi dolu, sevimli, neşeli bir çocuk. Anne ve babasının özlemini hep kalbinde hisseden, abilerinin ve ablasının sözünden çıkmayan, oyun oynamayı seven uslu bir kız.

HALİT ÖZGÜR SARI - KADİR EREN

19 yaşında. Dürüst, çalışkan, mesafeli bir delikanlı. Kardeşlerinin hem anası hem babası. Anne ve babasından ona tek emanet kalan kardeşlerini en iyi şekilde yetiştirmeye çabalayıp geleceğe hazırlarken; onları her şeyden koruyup kollayan evin büyük abisi.

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Halit Özgür Sarı, Esra Kızıldoğan İle Temel ve İleri Oyunculuk Craft Atölye'sinde oyunculuk eğitimi almıştır. Kameralar karşısına ilk kez Diriliş: Ertuğrul dizisi ile geçen Halit Özgür Sarı şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Halit Özgür Sarı, 1.78 metre boyunda ve 67 kilodur.

Halit Özgür Sarı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Kerem) (TV Dizisi)

2019 – Hakan: Muhafız (TV Dizisi)

2018 – Diriliş: Ertuğrul (Süleyman) (TV Dizisi)